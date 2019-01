Forte Dei Marmi-Don Bosco Fossone, Incerti: `Abbiamo lavorato sodo`

E ancora: "Domenica per fortuna recuperiamo due giocatori"

Prima Categoria - Un Don Bosco Fossone che dopo una prima parte di torneo superlativa sta rifiatando un po' e nelle ultime tre uscite ha portato a casa tre pareggi. Dal quartier generale di Fossone fanno sapere che l'ambiente è sereno, dato che la distanza dalla capolista Serricciolo è di solo 4 lunghezze e tra 9 giorni i "galletti" saranno ospiti al "Duilio Boni" per la partita dell'anno.



Mister Massimiliano Incerti pensa al presente, non bada allo scontro diretto contro la rivale lunigianese, ma rimane concentrato sulla difficile trasferta di domenica a Forte dei Marmi:



Come avevi predetto temevi il River Pieve e avete pareggiato. Due punti persi o un punto guadagnato?

"Domenica abbiamo incontrato una squadra di altissima caratura tecnica. In quella partita solo la buona sorte ci ha risparmiato, se poi guardiamo che a 5 minuti dal termine eravamo in vantaggio e poco prima ci siamo divorati il 2-0 c'è qualche rammarico, ma onestamente teniamoci il punto e ringraziamo il nostro super portiere, oltre che a fare i doverosi complimenti alla squadra avversaria".



Fortunatamente per voi anche il Serricciolo ha pareggiato, però il Tau è di nuovo sotto...

"Del Tau credo sia superfluo parlarne così come altre squadre che reciteranno un ruolo da protagonista fino in fondo. Adesso noi non dobbiamo guardare gli altri, è troppo presto, dobbiamo solo pensare a fare bene. Stiamo lavorando con serenità, cercando di divertirci il più possibile e senza l'assillo del risultato".



Domenica a Forte dei Marmi che partita sarà? Come siete messi con gli indisponibili?

"Domenica per fortuna recuperiamo due giocatori e anche a livello numerico potrò disporre di più scelta. Incontriamo una squadra che all'andata ci creò non poche difficoltà, per questo motivo abbiamo lavorato sodo tutta la settimana per arrivare all'incontro più preparati possibile".