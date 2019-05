Finalissima playoff, identikit del Monsummano

Vediamo chi sono gli avversari dei "Galletti" grazie all'infallibile indagine di Calcio Massa Carrara

Prima Categoria - Mancano due giorni alla finalissima regionale playoff che, sul "Comunale" di Camaiore (fischio d'inizio ore 16.00), vedrà di fronte il Serricciolo di mister Bertacchini e l'Intercomunale Monsummano, società con un passato in categorie superiori ma da qualche anno scesa in Prima. La redazione di Calcio Massa Carrara ha voluto sapere di più sulla squadra che è arrivata 4° nel Girone B e tramite la preparatissima fonte nel pistoiese ha delineato un identikit dei prossimi avversari dei "Galletti".



Ecco la scheda del Monsummano:



Il Monsummano arriva al finale di stagione dopo aver vissuto nella stessa piu’ situazioni e opposte. Partita a inizio stagione con il favore dei pronostici per il blasone che porta, anche se che in realta’ naviga in Prima gia’ da diversi anni senza grossi risultati, si è adoperata in una specie di “fusione” con la Cintolese, compagine di Seconda Categoria limitrofa al centro termale.



Sono partiti con un blocco di diversi giocatori, ma i risultati specialmente nel girone di andata sono stati altalenanti. A farne le spese e’ stato l’allenatore Ansaldi, mister esperto che era uscito un po’ dal giro. In corsa si e’ seduto Coppetti, protagonista lo scorso campionato con la Juniores Nazionali dello Scandicci di un finale scoppiettante alle finali nazionali. La societa’ e la squadra hanno fatto quadrato a dicembre con l'inserimento di qualche giocatore esperto, e i risultati non sono tardati ad arrivare: nelle ultime 10 giornate di campionato sono arrivate 7 vittorie.



La rosa:



I giocatori provenienti dalla Cintolese sono il centrocampista Bulleri, il difensore Lucchesi, poi Testa, Zingarello e Sigillo. Inoltre d’estate sono arrivati anche il '98 Sisma dalla Cerretese, il difensore Greco dal Montelupo, l’attaccante Bonamici dai Frates Perignano, il difensore Pinochi dal Ponte Buggianese, l’attaccante Mucciacito, il portiere Truschi e il centrocampista Moncini, mezzala di qualità ex Pontebuggianese.



A dicembre sono stati inseriti la coppia portiere e difensore sempre dal Montelupo Parrini e Agnorelli e l’esperto di centrocampo Salvini, con un lungo corso in serie D.



Il radar e le attenzioni anche per gli addetti ai lavori sono tutti per Yari Ferrara, classe 99 gia’ lo scorso anno nella Cintolese (giovanissimo autore di 13 gol) e che quest’anno sta esplodendo con 9 reti nella regular season in prima squadra e ben 24 gol negli Juniores Provinciali, vincitori del proprio campionato.



Modulo:



Mister coppetti nella finalissima playoff contro il Serricciolo non si dovrebbe discostare molto dal solito 4-3-1-2, con l’esperto e tecnico Forcieri dietro le punte.