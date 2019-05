Finale Play Off, sarà la Tau l’avversario dei Galletti

Domenica 19 maggio in campo neutro, Serricciolo con due risultati su tre per accedere alla definitiva finalissima regionale

Prima Categoria - Sarà tra Serricciolo e Tau Calcio la finale play off Girone A di Prima Categoria. La finale più giusta tra le due squadre che, dopo la vincitrice del torneo River Pieve, hanno avuto il miglior rendimento, finendo il campionato seconda e terza, divise da un solo punto e con un buon margine sulle inseguitrici.



Questo pomeriggio la commissione FIGC si riunirà a Firenze per deliberare dove sarà il campo neutro nel quale domenica 19 maggio le due contendenti si incontreranno. Grande attesa per una gara che per la qualità delle formazioni si prospetta bellissima.



I pronostici su chi passerà il turno per la definitiva finalissima regionale del 26 maggio (contro la vincitrice dei play off del Girone B tra Monsummano e Galcianese) pendono a favore dei lunigianesi in quanto, visto il miglior piazzamento in classifica, avranno 2 risultati su tre.



Serricciolo che arriverà al confronto quasi al completo, in forze solo Skjipy, e rinvigorita dall’esaltante passaggio del turno contro il Ponte all’ultimo minuto dei tempi regolamentari. L’arma in più per i “Galletti” sarà sicuramente il “cecchino” Iardella che dopo la tripletta di domenica è pronto a sparare su tutto quello che vede.