Don Bosco Fossone-Torrelaghese 0-3, giornata no per i `carrarini`

Le altre: Serricciolo torna coi tre punti da Staffoli, Tirrenia frena la capolista

Prima Categoria - DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Bonelli, Basciu, Ceragioli, Ceccarelli, Donati, Franchi (A disp. Stagnari, Borghetti, Micheli, Burchielli, Adamo, Stabile, Tosi) All. Inceerti

TORRELAGHESE: Magnani, Giuntoni, Sartini, Francini, Pacini, Ratti, Berti, Barsotti, Cantoni, Ragonesi, Del Sarto (A disp. Aperi, Piattelli, Scardina, Cinquini, Zaia, PAssaglia, Valentini, Caneschi) All. Bucci

RETI: 53' Barsotti, 77' Ragonesi, 90' Cinquini



FOSSONE- Una Torrelaghese ritrovata sbanca il "Duilio Boni" di Fossone e con un inequivocabile 3-0 torna a casa col bottino pieno. Giornata non per i ragazzi di Incerti che non sono mai riusciti a cambiare ritmo e sono apparsi poco lucidi e privi di idee, scivolando così in 6° posizione in classifica.



Già nel primo tempo gli ospiti partono più determinati e si portano più volte vicino alla porta locale, sciupando un paio di buone occasioni con Ragonesi e Cantoni. Il Fossone si affaccia in avanti al 45' con Ceccarelli che riceve una buona palla dall'esterno ma non trova la porta.



Dopo due minuti della ripresa è ancora Ceccarelli che ci prova ma Magnani è attento e, dopo un batti e ribatti, devia in angolo un tiro insidioso dell'attaccante massese. Gli agguerriti versiliesi, evidentemente più motivati dalla precaria posizione in classifica, prendono campo e attaccano con più insistenza. Le rete dello 0-1 arriva al 53' con una bellissima punizione di Barsotti dai 20 metri che si incassa sotto l'incrocio dei pali. I locali hanno la grande occasione al 70' con il nuovo entrato Stabile che, su una punizione dalla tre quarti di Franchi, di testa anticipa Magnani ma la sua incornata si stampa sulla traversa.



Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio ospite: da un errore in uscita del Fossone, Del Sarto recupera e serve Ragonesi che a tu per tu con Tognoni non sbaglia. La Rete della tranquillità arriva al 90' direttamente da calcio d'angolo con Cinquini.



Per quanto riguarda le altre partite delle "nostre", importante vittoria del Serricciolo di mister Bertacchini che supera per 2-1 lo Staffoli tra le proprie mura e, grazie alle reti di Manenti e Skipy, si piazza in quarta posizione. Molto bene anche la Tirrenia di Martinelli che trova il terzo risultato utile consecutivo, pareggiando in Via Dei Lecci niente meno che con la capolista Marginone, fino ad oggi a punteggio pieno. La rete dei marinelli è arrivata al minuto 44 con Da Prato.