Don Bosco Fossone, Tavarini: `Vedo impegno e unità di gruppo`

Prima Categoria - Non è stata positiva la prima uscita del Don Bosco Fossone di mister Alessandro Tavarini. Contro lo Sporting Pietrasanta è finita 3-0 per i versiliesi di Mazzei, squadra neo promossa ma con elementi di assoluto valore come Tosi, Capuano e Ceragioli, tanto per citarne alcuni. Domenica la formazione "carrarina" andrà a far visita all'altra compagine versiliese, l'Atletico Forte dei Marmi, con le speranze di qualificazione ridotte al lumicino. Poi dalla prossima via con il campionato.



Di seguito le parole di Tavarini a riguardo:



Mister, domenica scorsa all'esordio con lo Sporting risultato negativo. Cosa hai da dire sulla vostra prestazione? "Perdere non è mai positivo ma nonostante la sconfitta sono soddisfatto per l'impegno profuso e l'unita di un gruppo nuovo e molto giovane".



Cosa è mancato? "Un pò di cattiveria e di concentrazione, fattori su cui stiamo lavorando molto".



Adesso andrete a far visita al Forte Dei Marmi. Credete ancora nella qualificazione al secondo turno? "Ovvio, dobbiamo crederci. Il calcio da sempre ci insegna che nulla e scontato e che non bisogna mai arrendersi..."



Come vedi il campionato alle porte, chi saranno a tuo avviso le squadre in lizza per il titolo? "Ci sono tante squadre molto valide ma credo che le più attrezzate siano credo il Pietrasanta e il Capezzano".



Inserirete altri innesti o la rosa è completamente formata? "Vedremo..."