Don Bosco Fossone, Tavarini: `Grandi margini di miglioramento`

Prima Categoria - Tutto pronto per la terza giornata del campionato di Prima Categoria. Non male l'inizio di stagione da parte delle "nostre" squadre Serricciolo e Don Bosco Fossone. La prima è reduce da un buon pareggio a Monsummano e una convincente vittoria casalinga (3-0) contro la Torrelaghese. Domenica andrà alla ricerca della prima vittoria fuori casa sul campo del Candeglia Porta al Borgo, per rimanere in scia della capoliste Capezzano e Pietrasanta.



La seconda, con tutt'altri obiettivi, esce da due pareggi con Ponte a Moriano e Molazzana che danno fiducia per il proseguo del torneo. Manca ancora la vittoria alla squadra di Tavarini e domenica al "Duilio Boni" contro il Forte Dei Marmi 2015 potrebbe essere l'occasione giusta.



Di seguito la dichiarazione a riguardo del tecnico giallorossoblu: "Veniamo da due pareggi e vogliamo la prima vittoria. Siamo una squadra giovane ma l'approccio al difficile campionato è stato positivo. Abbiamo grandi margini di miglioramento e possiamo, e vogliamo, crescere. Domenica sarà sicuramente difficile, loro sono molto bravi e giocano un ottimo calcio. Purtroppo c'e' qualche infortunio di troppo e Giannarelli deve scontare ancora una giornata ma ce la metteremo tutta".