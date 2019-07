Don Bosco Fossone, Tavarini: “Giovani guidati da alcuni senatori´´

Prima Categoria - Dopo buone stagioni nelle giovanili, mister Alessando Tavarini è stato promosso in prima squadra per un progetto che punta molto sui giovani, vera benzina della società giallorossoblu. Contattato dalla nostra redazione, il coach si è dimostrato umile e consapevole delle difficoltà che potrà incontrare nella difficile Prima Categoria ma anche sicuro di se e ottimista per la stagione alle porte.



Mister dopo qualche anno nelle giovanili con buoni risultati, approdi in prima squadra. Come stai vivendo questa promozione? ”Ovviamente sono soddisfatto perché vuol dire che in questi anni ho lavorato bene. Ma per me è un anno come gli altri, io continuo a lavorare con perseveranza credendo nei miei principi di gioco, a prescindere dalla squadra che alleno, età o categoria”.



Hai già iniziata a fare la squadra? Chi rimarrà dei vecchi dello scorso anno? ”La squadra è molto giovane ed ancora in costruzione, ma contiamo gia' su alcuni senatori, primo tra tutti capitan Bertagnini”.



Quanti giocatori della Juniores Regionali dello scorso anno sono pronti per la prima? ”Molti, sicuramente in cinque saliranno in prima squadra e altri potranno dare un mano importante. Il nostro progetto punta moltissimo a fare crescere il settore giovanile per preparare i ragazzi a essere pronti per la prima squadra”.



Chi farà parte del tuo staff? ”I soliti compagni di viaggio: Mussi, allenatore in seconda, Foce, preparatore atletico, e Dambrosio, collaboratore Juniores e Prima Squadra”.



Che difficoltà credi potrai trovare in categoria? ”Credo che i primi due mesi saranno decisivi e piuttosto complessi”.



Quali sono gli obiettivi che ti ha chiesto la società? ”Obbiettivo salvezza naturalmente”.