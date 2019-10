Don Bosco Fossone, Tavarini: `Davide contro Golia`

Prima Categoria - Un Don Bosco Fossone alla ricerca della prima vittoria stagionale. Soltanto tre punti nelle prime cinque gare, tre pareggi che dimostrano che la giovane squadra di mister Tavarini è all'altezza del difficile campionato di Prima Categoria. Rispetto alla passata stagione il progetto è stato ridimensionato e come dice il mister "la squadra è a costo zero con la politica di crescita".



Di seguito le sue parole in vista del proebitivo scontro di domenica sul campo della capolista Capezzano Pianore:



Mister, un Don Bosco Fossone ancora alla ricerca del primo sorriso, nonostante buone prestazioni. Cosa manca per la zampata vincente? "Manca solo un po di fortuna e di convinzione. Anche arbitri piu' preparati non guasterebbero... ma lasciamo stare".



Domenica scorsa un pareggio casalingo con l'Orentano, segno che ci siete... "Si ma del resto, ad eccezione del secondo tempo di Larciano, ci siamo sempre stati."



Credi che dovreste inserire qualche nuovo tassello per essere performanti al 100%? "Di bravi giocatori c'e sempre bisogno, ma questa e' squadra a costo zero e la politica è quella di far crescere i ragazzi. Domenica ha esordito un 2002 e c'erano quattro del 2001 in campo. I '98 sono considerati vecchietti."



Domenica prossima prova proebitiva sul campo della capolista... cosa servirà per tornare col risultato positivo? "Davide contro Golia, ma faremo la nostra partita ... come sempre".