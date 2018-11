Don Bosco Fossone, soddisfatto mister Incerti: «Ha vinto la squadra con più rabbia agonistica»

Il tecnico giallorossoblu voleva la reazione e i suoi ragazzi hanno risposto positivamente

Prima Categoria - Dopo la brutta sconfitta casalinga della domenica precedente con la Torrelaghese, sul difficile campo del Tau Calcio serviva la prestazione, e il Don Bosco Fossone ha risposto presente: vittoria di misura grazie alla rete di Nicola Musetti e tre punti fondamentali che riportano i giallorossoblu in piena zona playoff.



Di seguito il commento di mister Massimiliano Incerti:



Grande vittoria sul campo della carazzata Tau. Reazione doveva essere e reazione è stata... "Si grande vittoria contro un'ottima squadra e una grande società, colgo l'occasione per fargli grandi complimenti per la loro accoglienza e dispobilità".



Come avete interpretato la difficile trasferta? "Partita bellissima dal punto di vista tecnico/tattico dove entrambe le squadre potevano vincere. Ha vinto la squadra che in quella gara aveva più rabbia agonistica e forse più attenzione nei particolari. Volevamo un pronto riscatto dopo la figuraccia della scorsa settimana contro la Torrelaghese e ci siamo riusciti con grande soddisfazione" .



Siete tornati in zona playoff, anche se il forte sembra voler allungare... Pensi che siano loro la squadra da battere? Continuo a ripetere ai ragazzi che dobbiamo pensare a noi stessi senza guardare gli avversari, classifiche o altro. Poi più avanti tireremo le somme. Il Forte l'abbiamo incontrato alla seconda giornata e non meritava di perdere, giocano con grande serenità e ha giocatori molto bravi. Per questo credo che arriverà in fondo da protagonista."



Domenica prossima altro match clou contro il Marginone. Ogni domenica è battaglia, sembra che il livello del torneo sia molto alto. Cosa ne pensi? "Domenica incontriamo il Marginone che è molto differente dal Tau, e a noi piace giocare con squadre che giocano molto la palla. Purtroppo questo torneo, anche se è molto alto come livello, evidenzia più aspetti fisici che non di sviluppo e dobbiamo essere bravi a non adattarci agli avversari".