Don Bosco Fossone-Serricciolo, i due tecnici analizzano il `Super Classico`

Incerti: "Il Serricciolo è una squadra costruita per vincere..." Bertacchini: "Il Don Bosco è una squadra "sprecata" in questa categoria..."

Prima Categoria - Manca ormai pochissimo al "Super Classico" di Prima Categoria. Come tutti sanno domenica 27 gennaio al "Duilio Boni" di Fossone la seconda in classifica Don Bosco Fossone ospiterà la capolista Serricciolo. I "galletti" di mister Bertacchini guidano con 37 punti, a sole due lunghezze dai giallorossoblu di Incerti.



Di seguito le parole dei due tecnici che analizzano la delicatissima sfida:



Massimiliano Incerti: "Domenica affronteremo una squadra molto determinata, come già verificato nei due precedenti incontri, molto scorbutica nell'interpretazione e sicuramente difficile da affrontare. Spero che le persone possano godere di una bella partita. Ovviamente cercheremo con ogni mezzo di portarla nel binario più congeniale alle nostre caratteristiche, e questa potrebbe essere la chiave della partita. Vincere questa partita, essendo solo alla terza di ritorno, avrebbe una valenza soprattutto morale anche se per loro la vittoria significherebbe 5 punti di vantaggio. Mi piacerebbe che i ragazzi riuscissero a giocare come sanno, senza assilli che non ci competono. Nella nostra squadra ci sono giocatori abituati a certe partite e spero che possano trasmettere a tutti serenità. E' dalla prima intervista che lo dico il Serricciolo è una squadra costruita per vincere, lo dimostra l'ultimo acquisto, ed è guidata magistralmente da un grande allenatore. Per quanto riguarda gli assenti, sicuri Bonelli e Franchi."



Paolo Bertacchini: "Sara' sicuramente una bella partita tra due squadre che fanno della qualita' del gioco la loro arma migliore, lo indica chiaramente il variegato tabellino dei marcatori di ambedue le formazioni. Le due squadre sono composte prevalentemente da giocatori che fanno della tecnica individuale la loro arma migliore, pertanto le caratteristiche del terreno di gioco faranno lievitare la qualita' della gara. Il campo sintetico da' sempre un vantaggio alla squadra che ci si allena tutti i giorni, i ritmi di gioco sono molto piu' veloci, pertanto dovremo essere bravi ad adattarci in fretta. Vincere aumenterebbe sicuramente la consapevolezza del gruppo, ma anche della societa' Serricciolo che non si e' mai trovata in questa posizione alla terza giornata del girone di ritorno. Sarà una partita dura, il Don Bosco, con il Tau e il River, è una squadra "sprecata" in questa categoria, se poi ci mettiamo che i nostri avversari vorranno sicuramente vendicare la sconfitta dell'andata, allora e' inutile dire che avvranno le motivazioni a mille. Ma questo, del resto, e' il "triste" destino che tocca alla squadra prima in classifica. Sara' assente per infortunio Lisi, un giovane fuoriquota molto forte e importante per noi".