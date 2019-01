Don Bosco Fossone-Serricciolo 2-1, sorpasso giallorossoblu

Doppietta di Manfredi, poi gli ospiti accorciano. Nei minuti finali proteste per un rigore non concesso

Prima Categoria - DON BOSCO FOSSONE: Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Ceragioli, Manfredi (26' st Ceccarelli), Stabile, Donati, Musetti, Basciu (21 st' D'Adamo) (a disp. Stagnari, Micheli, Bertini) All. Incerti

SERRICCIOLO: Scolari, Perini (11' st Del Freo), Sartini, Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli , Shqypi, Iardella, Bertolla, Tavoni (39' st Marchionna) (a disp. Santini, Iovanovitch) All. Bertacchini

RETI: 8' Manfredi, 21' Manfredi (rig), 36' aut. Capitani

NOTE: 40' st espulso Tonelli (S) per proteste.



FOSSONE- Al Duilio Boni va in scena la partita di cartello tra la prima e la seconda della classe. Incerti stupisce escludendo Ceccarelli dall’undici iniziale. Don Bosco subito in vantaggio all’8 con Stefano Manfredi che salta un uomo e di destro batte Scolari dopo una disattenzione difensiva. Al 12’ Serricciolo vicino al pari con palo di Iardella di testa su corner di Tavoni. Al 21’ rigore concesso dall’arbitro per fallo di mano di Tonelli, su tiro di Bertagnini, e trasformato da Manfredi (doppietta personale). Passano 15 minuti ed il Serricciolo accorcia su autogol di Capitani su angolo di Tavoni. Al 40' occasione per il Serricciolo su sforbiciata di Tavoni ma la conclusione è fuori misura. Il primo tempo finisce sul 2-1 per i locali.



Inizia il secondo tempo con in azione fotocopia a quella di Tavoni del primo tempo, sforbicia Manfredi fuori. Il Serricciolo prova a pareggiare al 25’ e al 31’ con Mencatelli e poi con Del Freo i quali trovano un attento Tognoni con tiri da fuori. Il Serricciolo alza il baricentro ma subisce le folate offensive del Don Bosco, senza che entrambe le squadre impensieriscano mai i portieri. Al 40’ l’arbitro sorvola su una trattenuta apparsa abbastanza evidente su Bertolla in piena area di rigore. Il direttore di gara accerchiato dagli ospiti, espelle per doppio giallo il capitano Tonelli dei "galletti". Al 44' Bertolla calcia a lato sfiorando il pareggio. La partita finisce tra le proteste ospiti dopo 4 minuti di recupero. Don Bosco scavalca il Serricciolo ed é primo con un punto di vantaggio.



Nella foto: l'autore della doppietta Manfredi con il ds Pasciuti