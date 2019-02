Don Bosco Fossone, Santini: `Sono fiducioso per il rush finale`

"L’importante è rimanere con i piedi per terra"

Prima Categoria - Il sesto turno dell’appassionante campionato di Prima Categoria ha fatto registrare l’en plein delle tre nostre rappresentanti territoriali. La capolista Serricciolo con il classico risultato all’inglese ha rimandato battuto lo Staffoli, il Don Bosco Fossone di mister Massimiliano Incerti ha sbancato il “Rontani” con una prestazione maiuscola, mentre Tirrenia ha fatto l'impresa a Marginone.



Di seguito le parole del direttore giallorossoblu Roberto Santini:



"Per quanto riguarda la corsa per il titolo attualmente la lotta è aperta a tre squadre. Molte squadre in questo campionato hanno diversi giocatori che hanno militato nei professionisti e di riflesso il tasso tecnico del girone è senza dubbio cresciuto di qualità. Tornando al “nostro” campionato, il Don Bosco Fossone si è rimodellato nel mercato invernale e ha tutte le carte in regola per far bene. Il corposo settore giovanile, nello specifico la squadra juniores regionale, è di utile appoggio, diversi giovani calciatori di qualità hanno assaporato l’aria della prima squadra. L’utilizzo di questi è il vero valore aggiunto e chi non ha settore giovanile è svantaggiato, visto e considerato le consuete defezioni che comporta un campionato come questo, spesso alle prese con infortuni e squalifiche varie.



Smarcati i due scontri diretti con Serricciolo (una vittoria per parte) e River Pieve (due pareggi), nel prossimo turno ospitiamo una delle corazzate del torneo quale il Tau Calcio, che al momento è ancora lontana dal vertice, ma sempre compagine temibilissima. Per il proseguo, il calendario ci propone squadre affamate di punti coinvolte nei play out con le quali all’andata la nostra formazione ha avuto parecchie difficoltà. L’importante è rimanere con i piedi per terra, fare attenzione a cali di concentrazione, il campionato ha indicato che squadre materasso non esistono, tutti i tipi di insidie sono dietro l’angolo, tuttavia tenuto conto di questi fattori sono fiducioso per il rush finale del nostro club”.