Don Bosco Fossone, Santini: `Lazzini è la scelta giusta`

"Ci tengo a ringraziare Massimiliano Incerti da parte di tutti per il suo operato"

Prima Categoria - Momento delicato per il Don Bosco Fossone, quando mancano tre giornate dal termine del Campionato di Prima categoria. Abbiamo avvicinato il Direttore Generale della squadra Roberto Santini per formurargli alcune domande.



Cosa ha spinto la società al cambio dell'Allenatore ad un passo dal termine del Campionato? "Inanzitutto ci tengo a ringraziare Massimiliano Incerti da parte di tutti per il suo operato, ma purtroppo gli ultimi risultati negativi, due pareggi e una sconfitta, hanno fatto sì che bisognava dare una scossa all'ambiente, per far ritrovare nuove motivazioni ad una buona squadra come la nostra in un momento importante, ora che siamo a tre giornate dal termine e in piena zona play off".



Come mai proprio Gianluca Lazzini a traghettare la squadra sino al termine? "Lazzini lo riteniamo un uomo della Società, ha fatto bene l'anno passato portandoci alla salvezza, vincendo i play out con il Romagnano. Lo conosciamo come allenatore e come uomo quindi pensiamo di aver fatto la scelta giusta.



"La squadra ha lavorato molto bene con grande entusiasmo e disponibilità da parte di tutti, salvo le assenze per infortunio di Franchi e Ceragioli la rosa è al completo".



La classifica (nella griglia play off) vede primo il River Pieve con 55 punti, seguito dal Serricciolo con 50, il Tau Calcio con 49, il Don Bosco Fossone con 44, Marginone 42, Ponte a Moriano 40, e Capezzano a 39. Domenica il Don Bosco fossone incontra in trasferta il Capezzano Pianore alle ore 15.30 nella prima delle tre partite al termine del campionato.



Cosa vi aspettate da questi incontri? "Sappiamo che saranno tre battaglie per arrivare ai playoff, dopo domenica la squadra deve sfruttare al meglio la pausa pasquale per ricaricare le batterie, perché poi il 28 di Aprile alla ripresa avremmo le ultime due partite da sfruttare al meglio, quindi ci aspettiamo la massima concentrazione per arrivare all'obiettivo finale".