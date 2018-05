Don Bosco Fossone-Romagnano, si avvicina il `Giorno del Giudizio`

Una delle due domenica sera sarà retrocessa in Seconda Categoria. Aggiornamento dai campi alla vigilia dello spietato derby

Prima Categoria - Domenica 13 maggio alle ore 16 al campo sportivo "Duilio Boni" di Fossone va in scena la spietata finale play out, tra il Don Bosco Fossone e il Romagnano. Gara secca al termine della quale una delle due scenderà in Seconda Categoria.



I giallorossoblu di mister Gianluca Lazzini, giunti al termine delle "regulur season" con due punti in più rispetto agli amaranto di mister Roberto Pucci, oltre al vantaggio di giocare in casa avranno anche quello del doppio risultato: infatti avranno la meglio sugli avversari sia con la vittoria che con il pareggio (ma al termine dei supplementari). Di conseguenza il Romagnano per rimanere in categoria è obbligato a vincere la partita.



Iil derby sarà ovviamente sentitissimo e si prospetta una grande cornice di pubblico. La formazione di casa si sta allenando con grande intensità e, nonostante l'infermeria sia ancora piena, il morale è buono e si spera di recuperare in queste ultime 48 ore giocatori importanti come Passiglia, Fusco, Tioli e Del Bianco, mentre non hanno speranze di esserci Santini, Coloretti e Biagi. A difendere i pali fossonesi ci sarà Carmagnola e in panchina il suo vice sarà Mallegni, portiere del 2001.



Per quanto riguarda il fronte Romagnano l'infermeria si è svuotata e per il match dell'anno la formazione di mister Roberto Pucci è quasi al completo, tutti presenti tranne gli infortunati Matteo Berti e Andrea Borrini, quest'ultimo però è in recupero e potrebbe essere a disposizione. Al "Raffi" c'è grande concentrazione, le sensazioni sono positive e il "nuovo" tecnico Pucci ha rasserenato l'ambiente.



La formazione amaranto è piena di giocatori di esperienza e di valore che potrebbero sapere gestire meglio una gara così delicata, ma ha carenze nel reparto offensivo e nei 120 minuti potrebbe accusare di più fisicamente rispetto agli avversari del Fossone. I locali, al contrario, sono una rosa giovane e con meno esperienza degli avversari ma sicuramente hanno più benzina nelle gambe e un allenatore che negli ultimi tempi ha motivato molto la squadra. Per questo motivo è veramente complicato fare pronostici e, come quasi tutte le finali, sicuramente il risultato finale andrà a vantaggio di chi saprà sfruttare meglio gli episodi.