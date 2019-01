Don Bosco Fossone-River Pieve, Incerti: `In difficoltà nel momento meno appropriato`

"Molti infortuni e squalifiche assurde ci stanno mettendo a dura prova"

Prima Categoria - Un Don Bosco Fossone a cui non si può certamente dire nulla, secondi in classifica solitari a +3 dalla corazzata Tau Calcio e a -4 dalla capolista Serricciolo. Vero è che dalle ultime due partite sono arrivati solo due punti, contro Diavoli Neri e Orentano, due squadre in difficoltà in lotta per non retrocedere. A condizionare negativamente le prestazioni i molti infortuni, il più importante del difensore centrale Bonelli, e le squalifiche.



Di seguoto le parole di mister Incerti:



Mister, state attraversando un periodo difficile a causa delle molte assenze, il punto sull'infermeria e squalifiche...

"In ogni annata ci sono episodi significativi che la determinano e nell'ultimo mese purtroppo questi episodi ci stanno mettendo duramente alla prova. Abbiamo subito un grave infortunio, due di entità più lievi, se poi ci aggiungiamo squalifiche assurde ci troviamo in difficoltà proprio nel momento meno appropriato".



Avrete tre gare difficilissime di cui l'ultima contro il Serricciolo, quale ti spaventa di più?

"Abbiamo un calendario molto difficile, River, Forte e Serriciolo. Sono squadre difficili da incontrare, per qualità nei singoli e organizzazioni societarie. La partita più difficile è sempre quella che si incontra per prima, quindi domani contro il River."



Cosa sai degli avversari di domani?

"Domenica incontriamo un squadra molto difficile da affrontare per impostazione tattica e caratteristiche nei singoli, già incontrata due volte, e sono dispiaciuto, non potendo contrapporre tutta l'artiglieria"



Come giudichi il votro girone di andata?

"Abbiamo fatto un grande girone di andata totalizzando 31 punti, con sole 2 sconfitte, quindi largamente in chiave con l'unico obiettivo prefissato. Complimenti a chi a fatto meglio".



Ipotizzando che sia una sfida a due tra voi e Serricciolo, come vedi il calendario della prima metà del girone di ritorno delle due squadre. Chi delle due è piu in salita?

"Non sarà un campionato a due come più volte detto anche dai miei colleghi"