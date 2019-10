Don Bosco Fossone, rischioso stop a Larciano

Prima Categoria - La “lepre” del campionato Capezzano Pianore continua a correre, mette a referto il quarto acuto consecutivo vince in casa dell’Atletico Forte dei Marmi e prova l’ennesima fuga. A tallonare i lucchesi troviamo un concreto Serricciolo che mette a referto il secondo successo consecutivo casalingo rimandando battuto un coriaceo Corsanico. Nella sfida dell’Arcinaso” dopo un primo tempo senza particolari episodi, con gli ospiti più manovrieri e propositivi, nella seconda parte della gara si invertiva la trama del match, nelle battute iniziali bomber di casa Leonardo Cantoni sbloccava il confronto finalizzando una azione corale. Dopo il prezioso vantaggio i lunigianesi spingono, Mameli trova il raddoppio su assist dell’incontenibile Lisi, nel finale a chiudere definitivamente la contesa ci pensa il fantasista Mencatelli dagli undici metri, vittoria che proietta i giallo blu al secondo posto solitario.



Il Don Bosco Fossone torna dall’esterna di Larciano senza nessun punto, incamera la seconda sconfitta consecutiva e rimane all’ultimo posto della classifica, in compagnia dei pratesi del Candeglia. Il test in casa dei pistoiesi neopromossi non è stato all’altezza delle recenti gare, i ragazzi di Mussi (che sostituiva lo squalificato tecnico Tavarini) vanno sotto allo scadere della prima frazione, gol che si rivelerà fatale. I carrarini, nonostante i numerosi inserimenti, non riescono ad incidere per rimediare lo svantaggio, dopo un’ora di gioco incassano il raddoppio dei locali che gestisco e portano a termine il match senza particolari problemi.



Il Don Bosco Fossone deve rimandare la reazione nel difficilissimo campionato alla prossima gara, quando al “Duilio Boni” arriveranno i pisani dell’Orentano per una gara da vincere a tutti i costi.