Don Bosco Fossone, riparte il week end calcistico

Prima squadra si tuffa in Acquacalda. Al Duilio Boni il derbissimo Juniores contro l'Atletico Carrara di mister Dati

Prima Categoria - Dopo la sosta per la Regions Cup, riprendono tutti i campionati giovanili e dilettanti. Andiamo ad analizzare la ripresa del Don Bosco Fossone.



In Prima Categoria la squadra di mister Incerti scende a Lucca sul campo dell'Acquacalda San Pietro a Vico. Un buon inizio di stagione per i giallorossoblu che hanno all'attivo 7 punti in classifica mentre gli avversari rincorrono con 4 punti. Trasferta importante per Ceragioli e compagni, una vittoria potrebbe far scalare parecchie posizioni verso la testa della classifica occupata dal Marginone, ancora a punteggio pieno con 12 punti.



La Juniores Regionale, prima in classifica, sabato alle ore 16:00 al "Duilio Boni" incontra per il grande derby l'Atletico Carrara di mister Michele Dati. Un derby che si preannuncia spettacolare tra due squadre che si conoscono molto bene, anche se hanno due classifiche diverse.



Infine gli Allievi Regionali di Musetti domenica mattina ospiteranno il Coiano con l'intento di trovare la prima vittoria di stagione contro una squadra che ha all'attivo 5 punti.