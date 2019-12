Don Bosco Fossone, pres. Ceccarelli: `Per il 2020 mi auguro la salvezza`

Prima Categoria - Arrivati a tre giorni dalla fine dell'anno, dopo tanto tempo parla il vertice della società Don Bosco Fossone, Marina Ceccarelli. La presidentessa analizza il complicato periodo che sta vedendo tante società gettare la spugna per motivi economici. In questi momenti le scelte sono fondamentali e il Don Bosco Fossone ha ragionato sul medio/lungo termine, puntando sulla linea verde e sulla crescita del settore giovanile.



Presidentessa siamo arrivati alla fine del 2019. Un bilancio generale sul tuo Don Bosco Fossone... "Il bilancio generale sul Don Bosco Fossone è abbastanza buono, dico abbastanza in quanto abbiamo intrapreso un nuovo percorso e nel momento in cui porti novità e cambiamenti serve tempo per assimilarli e metterli in atto, serve pazienza tanta fiducia e voglia di lavorare".



Siamo in un era di difficoltà economiche che si riflettono sul calcio, molte società che gettano la spugna e squadre che retrocedono. Come giudichi questo momento e come lo sta vivendo il Don Bosco Fossone? "Purtroppo stiamo attraversando un momento economicamente difficile per tanti e non solo nello sport, per le società che hanno gettato la spugna posso solo dire che mi dispiace e capisco questi dirigenti che sicuramente non hanno avuto altra scelta, spesso ultimamente ci ho pensato anche io in quanto mi fa male vedere che società sportive dilettantistiche come il Don Bosco Fosson che tanto fanno a livello sociale per i ragazzi, siano prese d'assalto da tanti squali senza alcun scrupolo, io ho sempre lavorato con tanto entusiasmo ma negli ultimi tempi si sta affievolendo".



Passiamo al calcio giocato, la prima squadra sta facendo fatica anche se nelle ultime due settimane ci sono stati segni di ripresa… " La prima squadra ha avuto una partenza difficile e me lo aspettavo, visto la scelta che abbiamo fatto: squadra giovane senza esperienza in un campionato dove ho visto squadre molto forti e organizzate, costruite per vincere. Proprio per tornare sul fair play finanziario, per noi era impossibile affrontare certi rimborsi e poi io preferisco far crescere i giocatori del mio settore giovanile. Nelle ultime due partite i giovani hanno fatto bene sotto la guida di un capitano che non posso non ricordare Gianluca Agnesini che non ha bisogno di presentazioni".



Cosa vuoi dire al mister dimissionario Tavarini? " A mister Tavarini dico grazie per tutto per essere stato con noi prima con la Juniores poi con la prima squadra, sposando il nostro progetto".



E al nuovo D’Ambrosio? "Marco D'Ambrosio è un uomo del Don Bosco Fossone da sempre, ho fiducia in lui, so che darà l'anima per questa squadra, per questi ragazzi e per la società, gli faccio i miei complimenti per il coraggio e la determinazione che sta dimostrando".



Passiamo ai più piccoli su cui puntate molto. Una panoramica su Scuola Calcio e Settore Giovanile… "La scuola calcio sta lavorando discretamente, i piccoli sono il futuro, serve tempo per vedere i frutti del lavoro. Il settore giovanile è praticamente ripartito da zero e con l'aiuto di Alberto Volpi e Alessandro Antonelli stiamo cercando di riorganizzarci al meglio".



In cosa potete ancora migliorare? " Caro Matelli io credo che nella vita serva umiltà e che si possa sempre migliorare e che ci sia sempre da imparare in tutti i campi".



Cosa ti auguri per il 2020? "Per il 2020 mi auguro di non fare più scelte sbagliate e di veder il Don Bosco Fossone salvo, mantenendo le linee guida che ci siamo dati con i miei collaboratori che ringrazio per l'impegno e l'attaccamento verso la società".