Don Bosco Fossone nuova capolista, Incerti: `Un grosso complimenti ai ragazzi`

Soddisfatto il tecnico giallorossoblu dopo la vittoria nello scontro diretto

Prima Categoria - Mister grande vittoria che vi riporta in vetta. Cosa hai da dire sulla partita? "Quella di domenica è stata una bella prestazione, preparata minuziosamente per tutta la settimana nei dettagli che poi sono quelli che hanno fatto la differenza. Abbiamo continuato la prestazione fatta con il Forte, con tanta consapevolezza dei nostri mezzi. Direi che per i primi 40 minuti siamo stati padroni in tutto, fino alla sfortunata autorete di Capitani. Ma la cosa notevole è successa nell'intervallo e li ho capito che la partita era finita. Veramente un grosso complimenti ai ragazzi"



Determinante per la partita è stato Manfredi, quanto sta diventando determinante questo giocatore per il Fossone? "Se parlassi di un singolo sarei deficiente, perché ho sempre creduto, e credo tutt'oggi, che le squadre siano orchestre, non solisti, anche se poi dico che senza certi giocatori non si fanno prestazioni notevoli e non si vince nulla. Manfredi è un giocatore che farebbe differenza anche in ben altre categorie, così come tanti altri. Ciò che però è fondamentale è che anche i giocatori più bravi mantengano i propri compiti, ecco perché c'è voluto tempo per inserirsi".



A fine gara ci sono state molte polemiche per un rigore non dato al Serricciolo.... "È consuetudine, soprattutto nel calcio ad ogni livello, essere tutti allenatori quando non si è parte in causa e anche arbitri, specialmente al termine di una partita particolare. Detto questo dico che se l'arbitro avesse fischiato il rigore su Bertolla non avremmo potuto dire niente, ma avremmo dovuto "impiccarci", perché sarebbe stata una vera ingiustizia non prendere i 3 punti".



Qualche settimana fa hai dichiarato che stavate attraversando un periodo difficile, sembra che l'avete superato alla grande... "Due settimane fa eravamo a -4, oggi ci troviamo a +1. Continuo a dire che non conta niente, o pochissimo: ci sono ancora troppe partite e già domenica risulta essere un'importante crocevia. L'infermeria si è ulteriormente riempita e la rosa è molto corta, cercheremo di centellinare le forze in attesa di guarigioni".



Campionato più che riaperto. Domenica siete a Ponte a Moriano e dietro di voi lo scontro diretto Serricciolo-Tau Calcio. Che bel campionato! "Erano parecchi anni, gli anni del Querceta, Seravezza e Portuale, che non si vedeva un campionato di Prima Categoria di così alto di livello e questo ci gratifica ulteriormente".