Don Bosco Fossone, Manfredi: «Un ambiente molto positivo, possiamo farcela»

Le prime impressioni dell'ex San Marco Avenza sulla sua nuova avventura in categoria

Prima Categoria - E' arrivato sabato 1 dicembre alla corte di mister Incerti e il giorno dopo ha già giocato 35 minuti, contribuendo al successo sul Bozzano che è valso la prima posizione in classifica. Non poteva esserci "esordio" migliore per il top player Stefano Manfredi, esterno di centrocampo di grande qualità sceso dall'Eccellenza per esigenze familiari e lavorative.



Al termine dellla stagione scorsa, dove hai fatto molto bene in Eccellenza con la San Marco, hai deciso di appendere le scarpe al chiodo. Ora sei tornato. Cosa ti ha fatto cambiare idea?

"Avevo smesso per problemi di lavoro e familiari, e quindi era giusto concentrarmi su quello per risolverli il prima possibile. Adesso si sono risolti in positivo, soprattutto quelli familiari che era la cosa che mi premeva di più. Così ho deciso di ricominciare in una realtà meno impegnativa rispetto all'Eccellenza."



Sei sceso di due categorie e domenica hai giocato una parte di gara. Hai notato differenza nel ritmo e nella qualità del gioco?

"Per quanto riguarda il livello, ho visto tanti giocatori con qualità che potrebbero fare tranquillamente anche l'Eccellenza. Non nego che ho notato differenze a livello di organizzazione, di tattica, perché in Eccellenza hai molto piu tempo per lavorare su questi aspetti".



Siete primi con prestazioni convincenti. Come hai trovato l'ambiente a Fossone?

"Ho trovato un ambiente molto positivo dove ci sono tutti i presupposti per fare bene e provare a vincere".



Conoscevi già mister Incerti?

"Si lo conoscevo già personalmente e me ne avevano parlato molto bene, ma non mi aveva mai allenato. Sapevo che lavora bene, è molto organizzato, pretende tanto e che crede in quello che fa. Ha già fatto con ottimi risultati le categorie superiori e per le competenze che ha sa come fare a tornarci, spero succeda quest'anno."



Passando all'Eccellenza, un giudizio su San Marco e Montingnoso...

" Alla San Marco mi sono trovato benissimo, è stata come una famiglia, mi hanno accolto come uno di loro, persone in gamba, con la testa sulle spalle che vanno avanti passo passo, fanno con quello che hanno e non promettono fumo. Sono molto organizzati, secondo me meritano la Serie D.



Il Montignoso è una realtà nuova, piccola, con le conseguenti tante difficoltà. Però c'è molto entusiasmo, i ragazzi il mister e la società stanno cercando di regalare un sogno al paese. Oggi avranno la semifinale di Coppa, una partita importante, gli faccio un "in bocca al lupo". Hanno un mister molto preparato che non lascia nulla al caso e quindi credo che si salveranno".



Nella foto: Mandredi con il direttore Maurizio Pasciuti dopo la firma.