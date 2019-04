Don Bosco Fossone, Lazzini: `Ci siamo allenati molto bene`

Il coach giallorossoblu fa il punto della situazione al termine della sosta pasquale: "Ci crediamo fino all'ultimo e non ci mancherà sicuramente la determinazione per fare risultato"

Prima Categoria - Negli ultimi 180 minuti del campionato di Prima Categoria il Don Bosco Fossone, con 44 punti in classifica, cercherà di tutti i modi di centrare l'obiettivo stagionale dei playoff. Domenica 28 Aprile, alla ripresa del campionato dopo la sosta pasquale, la squadra allenata da Gianluca Lazzini scenderà in campo alle ore 16 sul terreno amico di Fossone contro i Diavoli Neri del Gorfigliano, i quali con 26 punti in classifica lottano per non retrocedere. Molto complicata anche la domenica successiva quando i giallorossoblu saranno in trasferta ad Orentano, anch'essa in zona playout e bisognosa di punti per la salvezza.



Nell'ultima seduta di allenamento settimanale abbiamo avvicinato Lazzini il quale ci ha fatto il punto della situazione:



"In questi 15 giorni di sosta la squadra si è allenata molto bene era importante lavorare a livello fisico e mentale, perché veniamo da un periodo molto negativo, quindi i ragazzi dovevano ritrovare serenità. Incontriamo una squadra agguerrita che anch'essa vorrà vincere, ma noi dobbiamo fare risultato per arrivare all'obiettivo dei playoff, mancheranno giocatori importanti quali Citro e Tedeschi per squalifica poi gli infortunati Ceragioli e Capitani, quest'ultimo potrebbe recuperare all'ultimo momento, ma nonostante tutto noi ci crediamo fino all'ultimo e non ci mancherà sicuramente la determinazione per fare risultato."