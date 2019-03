Don Bosco Fossone, Incerti: «Siamo all´interno dell´obiettivo»

E ancora: «Domenica solo la fortuna ha premiato il loro "non calcio"»

Prima Categoria - Momento delicato per il Don Bosco Fossone di mister Massimiliano Incerti. Dopo il successo col Serricciolo nel derby del 27 gennaio (che valse la testa alla classifica) la macchina giallorossoblu ha iniziato a rallentare, tanto che nelle ultime 5 gare è arrivata una sola vittoria, un pareggio e tre confitte. Risultati non da primatista che hanno causato la perdita di due posizioni, tanto che adesso la vetta, occupata dal River Pieve, è lontana 6 lunghezze.



Di seguito le parole di mister Incerti:



«Continua purtroppo il calvario assenze che senza dubbio ci condiziona. Voglio sottolineare che al minuto 87 della scorsa settimana saremmo stati solitari in vetta, ma nel calcio "con i ma ed i se non si fa strada". Domenica è stata una brutta partita, la classica di Prima Categoria in un campo amatoriale dove solo la fortuna ha premiato il loro "non calcio". Precisando che non avremmo meritato più di un punticino, tengo a rimarcare che siamo ampiamente all'interno dell'obiettivo, sottolineando lo straordinario rendimento delle due squadre sopra noi. Il calendario, soprattutto nel girone di andata, vedeva noi sempre vittoriosi con le big e colpevoli di mezzi passi falsi con le squadre di bassa classifica, per cui ribadisco che in questa categoria non esistono partite semplici o scontate. Da oggi cominciamo a pedalare, come abbiamo sempre fatto, poi nella sosta di Pasqua vedremo che lavoro dovremmo intraprendere. Domenica incontriamo lo Staffoli che sta cambiando allenatore, per cui come troveremo una squadra che raddoppierà le forze».