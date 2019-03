Don Bosco Fossone, Incerti: `Complimenti a Micchi`

River? "Squadra costruita per vincere..." Play off? "Attenzione alla classifica, giocare con un solo risultato può creare ansie"

Prima Categoria - Quando mancano 4 gare dal termine del campionato di Prima Categoria il Don Bosco Fossone occupa la quarta posizione in classifica con 44 punti. La squadra di Incerti ha avuto un vistoso calo nella parte finale di questo torneo, tant'è che nelle ultime 5 gare ha trovato solo 2 punti. Non dispera la società giallorossoblu, visto che la squadra inizialmente era stata costruita per i play off, obiettivo vicinissimo che mister Incerti non vuol assolutamente farsi scappare.



In questo girone di ritorno c'è stato un River stellare. Ti aspettavi questa cavalcata dei garfagnini? "Assolutamente si. Se guardi indietro in ogni mia precedente intervista in cui mi è stata posta la domanda sul River, ho sempre evidenziato la forza della società garfagnina, costruita e modificata per un unico scopo, quindi non c'è da stupirsi del percorso che hanno fatto. Colgo l'occasione per fare i complimenti a Mister Micchi e alla società River per lo straordinario campionato fatto".



Quale è stato il problema principale del Fossone nella seconda parte del campionato? "Il Fossone dopo 22 giornate era prima in classifica con pieno merito, basti pensare che, tolta la seconda giornata contro il Serricciolo, è uscita con i tre punti da tutti gli scontri diretti con le prime 8 in classifica. Poi la sconfitta contro la Tau del 24 febbraio (si vinceva fino al minuto 87) ci ha inconsciamente devastato. Non mi piace e non è costruttivo indicare la maggior colpa ai numerosi e gravi infortuni che ci hanno colpito, ma purtroppo ci hanno inevitabilmente ridimensionato qualitativamente come rosa".



Quattro partite prima dei play off. State già ragionando in questa ottica? "Mancano 4 partite al termine della stagione e chiunque inizialmente avrebbe firmato per essere in questa posizione. Ora però è tutto dovuto perché come si suol dire l'appetito vien mangiando... Per cui cercheremo di arrivare all'obiettivo che strameritiamo, cioè disputare i play off".



In zona play off attualmente ci siete voi, Serricciolo, Marginone e Tau Calcio. Quale delle tre non vorresti incontrare ai play off? "Ho fatto più volte queste partite e posso assicurarti che i valori si annullano quasi totalmente, per cui come sempre dovremmo guardare solo noi stessi. Onestamente mi piacerebbe giocare in campi sintetici, ma attenzione alla classifica perché giocare con un solo risultato può creare ansie".