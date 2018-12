Don Bosco Fossone, Incerti: «Atteggiamenti non consoni agli obiettivi»

Il mister è seccato con i suoi ragazzi per i 2 punti persi domenica

Prima Categoria - Primi in classifica a pari merito con il Serricciolo per quello che si prospetta un duello all’ultimo sangue tra le eterne rivali di categoria, ma occhio al Tau Calcio dietro a -2 e in attesa di un passo falso delle due per un doppio sorpasso. Domenica scorsa un pareggio in trasferta che non accontenta il mister giallorossoblu...



Di seguito le parole di Massimiliano Incerti



Mister, dopo 5 entusiasmanti vittorie è arrivato un pareggio. Credo che tu possa ritenerti soddisfatto...

"Se guardiamo solo i numeri, aver totalizzato 16 punti su 18 in 6 partite è un buon risultato ma, considerando che ne avevamo prima di domenica fatti 15 su 15, credo invece che ne abbiamo persi 2, e per come è andata la partita affermo che sono molto seccato."



Come è andata la partita?

"La partita è stata affrontata in modo non maturo, non da squadra che vuole primeggiare, con atteggiamenti non consoni agli obiettivi".



Molti dei presenti hanno confermato che la direzione della gara non è stata eccellenza... "Non entro nelle decisioni arbitrali, perché colpevolizzo solo noi stessi".



Avete preso il talentuoso Manfredi. Quanto può essere importante per voi?

"Per quanto riguarda Manfredi è stato preso per aumentare le variabili offensive, ma il ragazzo potrà essere pronto dopo la sosta, in quanto sono evidenti le deficienze dei sei mesi di inattività. Inoltre per entrare a far parte di un orchestra c’è bisogno di molta applicazione e attitudine al sacrificio sia fisico che mentale, comunque diventerà sicuramente una freccia in più per noi".



Arriverà qualcun altro?

"Per quanto riguarda il mercato andrebbe chiesto al signor Pasciuti, lui è a conoscenza di ciò che gli ho chiesto ma capisco che a volte non sempre si può accontentare l’allenatore. Comunque mi ritengo soddisfatto di tutta la mia rosa".



La sfida col Serricciolo e Tau Calcio si prospetta più che entusiasmante... Cosa sarà necessario per vincere nel girone di ritorno?

"Non credo che il campionato sia solo tra le tre squadre da te citate, perché altre realtà verranno fuori, è risaputo che i gironi di andata e ritorno sono due campionati distinti legati tra loro solo dall accumulo dei punti"



Quando si deciderà questo torneo...

"A metà marzo avremmo una situazione ben delineata e solo ad allora faremo conti, fino a quel momento giochiamo partita per partita senza assilli".



Domenica Capezzano, cosa sai degli avversari?

"Domenica affronteremo una delle tre squadre più ostiche del torneo e per averne il sopravventò dovremmo essere noi stessi, ed interpretare bene ciò che sappiamo fare".