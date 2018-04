Don Bosco Fossone, il week end giallorossoblu

I ragazzi di Lazzini in trasferta a Ponte a Moriano. Riparte anche il settore giovanile

Prima Categoria - Con la ripresa dei campionati dopo la sosta pasquale, in Prima Categoria il Don Bosco Fossone speranzoso di uscire dalla zona play out, scende in campo a Lucca contro il Ponte a Moriamo, conscio della situazione in classifica e pronto a lottare per il finale di campionato. Infatti la formazione di Lazzini cercherà di mettere a dura prova gli avversari per ottenere un risultato positivo.



Passando al settore giovanile la Juniores Regionale allenata da Tavarini, affronterà in casa il Poggio a Caiano provando a conquistare la zona play off, obbiettivo della società. La formazione opposta è sicuramente alla portata dei giallorossoblu, quindi ci si aspetta un risultato positivo.



Gli Allievi Regionali, in casa, incontrano il Jolly Montemurlo formazione con qualche punto in più in classifica ma sicuramente da battere, affronteranno la gara con alcune assenze importanti, quali Rolla in attacco e Praticò.



I Giovanissimi Regionali, allenati da Bertini, scendono in campo al Montuschi di Nazzano contro l'Oratorio, una delle cinque squadre di alta classifica. Aarà una battaglia oltre che a un derby, la squadra è al completo e sta bene fisicamente, quindi a Fossone si aspettano un bell'incontro.



Per concludere nel campionato provinciale i Giovanissimi allenati da Cia saranno in trasferta a Viareggio dove cercheranno di giocare una buona gara, per continuare sulla scia positiva e portare al termine di questo campionato, con le soddisfazioni e il divertimento che la hanno contraddistinto.