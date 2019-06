Don Bosco Fossone, il mister è Alessandro Tavarini

Prima Categoria - Così come molte società della provincia, vedesi Ricortola, Fivizzanese e Atletico Carrara, anche il Don Bosco Fossone ha optato per la linea giovane.



Infatti la panchina giallorosssoblu per il difficile campionato di Prima Categoria è stata ufficialmente affidata ad Alessandro Tavarini, mister proveniente dalla giovanili che negli ultimi due anni ha ben figurato con l'Under19. Così come per l'allenatore anche la rosa sarà composta da giovani calciatori provenienti dal vivaio, con l'inserimento di molti 2000 e 2001.



Tavarini sarà affiancato da Michel Mussi, allenatore in seconda, Nicola Foce, Preparatore Atletico, e i dirigenti Antonio Morelli, Alessandro Antonelli e Giuliano Novelli.