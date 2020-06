Don Bosco Fossone, Giorgio Boni è il nuovo presidente

Prima Categoria - A seguito delle dimissioni dell'ex presidentessa Marina Ceccarelli, il Consiglio Direttivo giallorossoblu ha nominato Giorgio Boni come nuovo Presidente.



Di seguito il comunicato ufficiale:



La Società USD Don Bosco Fossone comunica che, a seguito delle dimissioni di Marina Ceccarelli, il Consiglio Direttivo del 29-05-2020 ha nominato Giorgio Boni come nuovo Presidente e che proseguirà l’attività sportiva in tutte le categorie con grande impegno ed entusiasmo, rispettando i valori, i principi e l’identità che da sempre ha rappresentato.



La conferma del riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la stagione 2019/20, la collaborazione con l’Atalanta B.C., uno staff tecnico giovanile e di collaboratori di altissimo livello, un impianto sportivo efficiente e rinnovato, un importante gruppo di piccoli e grandi atleti e soprattutto un clima sano, corretto, gioioso e sereno sono il punto di forza su cui la Società sta lavorando per garantire un futuro di grande crescita umana e calcistica.



Nei prossimi giorni verrà comunicato l’organigramma completo e il programma per la stagione 2020/21 in base alle disposizioni Governative e Federali in merito.



IL PRESIDENTE

GIORGIO BONI