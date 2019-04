Don Bosco Fossone, esonerato Incerti

Al suo posto Gianluca Lazzini, il traghettatore dello scorso anno verso la salvezza

Prima Categoria - La sconfitta di domenica pomeriggio del Don Bosco Fossone, tra le proprie mura contro la terzultima Folgor Marlia, è costata cara a mister Massimiliano Incerti. In tarda serata è infatti arrivata la comunicazione ufficiale della società: Incerti non è più l'allenatore del Don Bosco Fossone, per questa ultima parte di stagione verrà sostituito da Gianluca Lazzini.



Per chi non lo sapesse Lazzini è colui che ha traghettato i giallorossoblu alla salvezza dello scorso anno, vincendo lo spareggio play out contro il Romagnano. Con passato in squadre importanti come Montecatini, Forte Dei Marmi e Uzzano, prima della parentesi dello scorsa stagione, ha allenato il Barbarasco, portando la squadra ai play off (2015-2016), e nei due anni precedenti il Poveromo, vincendo i playoff di Seconda Categorie e conquistando la salvezza in Prima Categoria.