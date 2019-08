Don Bosco Fossone, ecco l´intero organigramma

Prima Categoria - La Società USD Don Bosco Fossone tramite un dettagliato articolo nel proprio sito internet ha reso noto tutto l'organigramma dalla prima squadra ala scuola calcio per la stagione sportiva 2019/2020.



SETTORE LND



PRIMA CATEGORIA: Alessandro TAVARINI, Michel MUSSI

UNDER 19 REGIONALE: Marco TARANTINO, Alessandro ROSSI

COLLABORATORE: Marco D'AMBROSIO

PREPARATORE ATLETICO:Nicola FOCE

PREPARATORE PORTIERI: Gabriele CENDERELLI



SETTORE GIOVANILE



RESPONSABILE: Alberto VOLPI

UNDER 17: Gianluca CIA

UNDER 16: Gabriele RATTI

UNDER 15: Michele CORSINI / Davide CIANCIANAINI

UNDER 14: Gianluca AGNESINI / Francesco OLIVA

PREPARATORE ATLETICO: Manuel BORGHINI

PREPARATORE PORTIERI: Bruno CARMAGNOLA

RESPONSABILE SCOUTING: Alessandro ANTONELLI



SCUOLA CALCIO ELITÉ



RESPONSABILE: Luciano VINCIGUERRA

UNDER 13 ELITÉ: Luca MAZZI

ESORDIENTI 1° ANNO: Ilaria STELLI / Stefano BIANCHI

PULCINI 2° ANNO: Valentina FANTONI / Gabriele FABBRI

PULCINI 1° ANNO: Marco GUALTIERI / Vincenzo PARENTE

PRIMI CALCI 2° ANNO: Gabriele LIBERATORI / Salvatore AVALLONE

PRIMI CALCI 1° ANNO: Salvatore AVALLONE / Francesco GALLI

PICCOLI AMICI: Salvatore AVALLONE / Francesco GALLI / Mattia MENCONI / Pietro NOVELLI

PREPARATORE PORTIERI: Davide CANTARELLI



RESPONSABILE SEGRETERIA: Marina BIFARI

RESPONSABILE IMPIANTO: Massimo CATELANI

RESPONSABILE BIGLIETTERIA: Francesca GRISELLI

RESPONSABILE CIRCOLO ACSI: Maruska ALIBANI