Don Bosco Fossone, DS Antonelli: “Crediamo nel nostro gruppo”

Prima Categoria - La prima giornata del 2020, gli scontro tra le prime quattro del girone sono terminati senza vincitori, a testimoniare grande equilibrio. Nella zona play off avanza il Marginone che scavalca il Serricciolo in virtù del 1-0 sui collinari del Corsanico. Per il fondo classifica continua il buon momento del Don Bosco Fossone che ritorna da Ponte a Moriano, concorrente per la corsa alla salvezza, con un pareggio, terzo risultato positivo consecutivo. Una cosa è certa, in casa dei marmiferi ora si respira un’aria diversa, la maturazione dei diversi giovani proiettati in prima squadra e i ritocchi mirati nel mercato invernale dal diesse Alessandro Antonelli (nella foto a sinistra) sta dando i frutti sperati.



Di seguito le parole del direttore: “Il nostro obiettivo principale rimane quello di arrivare alla salvezza, evitare i play out per noi sarebbe come vincere il campionato, diversamente ci faremo trovare pronti per eventuali spareggi. Ero fiducioso del gruppo anche nei momenti poco felici, la società crede nel lavoro e nell’impegno che questi ragazzi stanno mostrando. Dalla prossima domenica il calendario ci presenta una serie di gare ad alto rischio: arriva il Molazzana, una matricola che fuori casa non crea particolari problemi, stà viaggiando tranquilla a centro classifica, successivamente la trasferta a Forte dei Marmi per poi chiudere il primo ciclo con la capolista Meridien, nostra ospite. Il menù a quanto pare sembra molto interessante”.