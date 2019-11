Don Bosco Fossone: `Dobbiamo intervenire sul mercato`

Prima Categoria - Arrivati a un terzo della stagione di Prima Categoria il Don Bosco Fossone di mister Alessandro Tavarini occupa l'ultima posizione della graduatoria ed è ancora alla ricerca della prima vittoria. Ciò nonostante l'impresa salvezza è ancora alla portata, solo 3 punti separano i giallorossoblu dal gruppetto playout e tra pochi giorni riapre il mercato.



Sentiamo cosa ha da dire a riguardo il coach:



Mister, un Don Bosco Fossone ancora alla ricerca della prima vittoria. Cosa vi manca per la zampata vincente? "Sicuramente ci manca un po di fortuna. Devo dire che la dea bendata in questa prima parte di stagione non è proprio stata dalla nostra parte ma sappiamo che "una volta è accesa e una volta è spenta", quindi aspettiamo con fiducia. Poi non nego che dobbiamo mettere un po' di convinzione in più. Questa è una categoria difficile e per vincere lottare con il coltello tra i denti. In questo dobbiamo ancora crescere".



Nonostante tutto, la classifica vi vede con 5 punti, a tre punti dal gruppetto playout e a 5 dalla salvezza diretta. Impresa possibile… "Si la salvezza è assolutamente possibile, basta una vittoria per rimettersi in carreggiata. La classifica è corta e possiamo farcela, ma non dobbiamo perdere altri treni".



Domenica sarete sul campo dello Sporting Pietrasanta che è un’ottima formazione. Cosa ti aspetti dalla tua squadra? "Mi aspetto una buona prestazione.. Da quello che vedo agli allenamenti c'è gran de voglia, i ragazzi stanno crescendo e quindi come sempre sono fiducioso".



La prossima settimana riapre il mercato. Credi che interverrete in questa finestra invernale... "Dobbiamo necessariamente intervenire, abbiamo perso giocatori importanti per vari infortuni, quindi si, abbiamo bisogno di nuovi innesti!!!"