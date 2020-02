Don Bosco Fossone, D´Ambrosio: `Umiltà e determinazione`

Prima Categoria - Tutto pronto per la ventiquattresima giornata di Prima Categoria. Il Don Bosco Fossone esce da tre sconfitte consecutive e staziona in terzultima posizione. Momento molto delicato per i giallorossoblu di mister D'Ambrosio che devono fare i conti con la forbice della retrocessione diretta, visto che i punti di distacco sulla quartultima Diavoli Neri Gorfigliano sono proprio dieci. Nella gara di domenica 29 febbraio grande opportunità casalinga contro la quintultima Corsanico (+12), serve il risultato pieno alla squadra di Fossone per rimanere agganciati alla speranza salvezza.



Sentiamo cosa ha da dire il tecnico:



Mister siamo arrivati al rush finale, come sta il Don Bosco Fossone mentalmente e fisicamente prima delle ultime sette e decisive partite? "Mentalmente e fisicamente la squadra sta benissimo, pronta ad affrontare queste ultime partite con la determinazione giusta".



Nelle ultime tre gare altrettante sconfitte, potevate fare di più? "Sicuramente si ma un po di sfortuna e qualche errore arbitrale ci hanno penalizzato nei risultati, come è successo nell'ultima partita".



A questi punti la salvezza diretta è lontanissima, ci credete ancora? "E' sicuramente difficile, ma fino a quando la matematica non ci condannerà ci crederemo. Come lo pensavo all'inizio che questo grandissimo gruppo si potesse salvare lo penso ancora di più oggi, perché vedo i ragazzi ancor più determinati nel voler arrivare all'obiettivo".



Per quanto riguarda i playout dovrete stare attenti alla forbice dei dieci punti, contro il Gorfigliano, e attualmente i punti di distacco sono proprio dieci... Che gara sarà la penultima? "Dovremmo stare attenti alla forbice, ma ciò che conta nella nostra situazione è pensare partita per partita. La partita con il Gorfigliano ce la giocheremo come abbiamo fatto fino ad ora, con umiltà e determinazione, ricordandoci che noi siamo una squadra formata da tutti giovani."



Domenica arriva il Corsanico. Che partita sarà? "Con il Corsanico sarà una partita molto difficile, dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di portare a casa il risultato, perché questi ragazzi ne hanno bisogno per il prosieguo del campionato".