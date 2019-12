Don Bosco Fossone, D´Ambrosio: `Darò tutto me stesso per questa salvezza`

Prima Categoria - Domenica 22 dicembre si gioca l'ultima partita dell'anno e del girone di andata del campionato di Prima Categoria. All'"Arcinaso" di Serricciolo va in scena il derby tra le uniche due squadre rimaste in Prima della nostra provincia, il padroni di casa di mister Bertacchini e il Don Bosco Fossone del Marco D'Ambrosio. Il neo mister giallorosso ha sostituito il dimissionatio Tavarini ed è partito in quinta, trovando domenica scorsa una grande vittoria per ben 4-0 contro i Diavoli Neri Gorfigliano che gli ha permesso di abbandonare l'ultima posizione in classifica e riportare serenità all'ambiente. Il percorso per la salvezza è ancora lungo e impervio, otto punti sono pochi ma mancano ancora 16 partite e da qui alla fine tutto è impossibile. Se qualche settimana fa il risultato del derby sarebbe stato scontato oggi non è più così...



Vediamo come la pensa D'Ambrosio:



Mister, partenza col botto. Un poker al Gorfigliano che fa ben sperare per il futuro… "Si grande partenza col botto ma io me lo aspettavo da questo grandissimo gruppo, perché eravamo arrivati vicino al risultato positivo anche in altre gare. Questa prima e larga vittoria ci voleva per tutti noi, sia per la squadra che per tutta la dirigenza che ci sta vicino".



Parlaci di te, qual è il tuo curricolum da allenatore… "Il mio curricolum non è molto da guardare perché fino ad oggi ho fatto il secondo per imparare delle cose da tutti gli allenatori con cui ho collaborato. Ora la società mi ha dato questa possibilità e darò tutto me stesso per cercare di raggungere la salvezza. Ringrazio la presidentessa Ceccarelli per la fiducia che mi ha dato, fidandosi di un allenatore alla prima esperienza in una categoria difficile".



Ti saresti aspettato un anno fa di allenare in Prima Categoria? "Sinceramente no. Ovviamente ho sempre da imparare tantissimo, allenare una prima squadra dei dilettanti richiede un mix di competenze che acquisisci con esperienza e studio, quindi è difficile, ma i ragazzi e la società mi hanno dato voglia e determinazione e sono sicuro che raccoglieremo i frutti sperati".



Come vedi la squadra, andato bene il mercato invernale? "La squadra la vedo bene, carica e determinata a fare ciò che gli si chiede. Il mercato invernale grazie al ds Antonelli è andata benissimo, per quello che si poteva fare. Ha portato tre nuovi giocatori che hanno sposato in pieno la causa, sono ragazzi molto bravi che si sono integrati subito in questo meraviglioso gruppo."



Cosa hai chiesto ai ragazzi per fare il cambio di passo?"Niente di particolare, ci hanno messo tutto loro, voglia e tantissima determinazione per tirarsi fuori da questa situazione scomoda il più presto possibile."



Domenica subito derby a Serricciolo. Quanto sarebbe importante tornare con un risultato positivo? "Vivo questo derby dalla mia esperienza da giocatore che ne ho giocati tantissimi. Il derby è una partita a se, andiamo a giocarlo contro una squadra con tantissimi giocatori di esperienza, guidata da un allenatore con altrettanta esperienza in queste categorie. Spero che ne venga fuori una grande gara all'insegna del bel calcio. Cercheremo con tutte le notre forze di portare a casa un risultato positivo per continuare il percorso che abbiamo intrapreso domenica scorsa. Che vinca il migliore!"