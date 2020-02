Don Bosco Fossone, D’Ambrosio: “Credo in questa salvezza`

Prima Categoria - Settimana positiva per il Don Bosco Fossone, reduce dalla vittoria nelle colline pisane contro l’ultima in classifica Orentano. Tre punti che i giallorossoblu dovevano assolutamente prendere e ci sono riusciti, tornando in corsa per la salvezza, anche se ancora lontani sette lunghezze dalla coppia Porcari-Diavoli Neri, entrambe sconfitte nel recente turno. La tabella di marcia dei carrarini nelle prossime cinque giornate li vede tra le mura amiche per due gare consecutive con la capolista e il turno successivo con la Torrelaghese, impegno fuori a Porcari per lo scontro diretto, match casalingo contro il Corsanico e Monsummano Terme.



Di seguito le parole di mister D’Ambrosio: “Percorso insidioso ma cercheremo di giocarci le nostre carte. Come avevo anticipato quando ho preso la conduzione tecnica di questo gruppo, rimodellato nella finestra del mercato invernale, sul campo non abbiamo paura di nessuno, lo abbiamo dimostrato più volte. Sapevamo delle difficoltà del campionato, solo con tanto lavoro possiamo uscire fuori dalle sabbie mobili, e noi lavoreremo sodo fino all’ultimo allenamento dell’ultima giornata”.