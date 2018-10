Don Bosco Fossone, capitan Bertagnini suona la carica: `Vogliamo i play off`

Il capitano giallorossoblu non si nasconde, vuole stare nei piani alti. Ponte a Moriano? "Sarà un derby"

Prima Categoria - Quando siamo ormai a 48 ore dal difficile scontro interno contro il Ponte a Moriano, abbiamo avvicinato nel quartier generale del "Duilio Boni" di Fossone il capitano giallorossoblu Giacomo Bertagnini. La scorsa per lui fu una stagione difficile, condizionata da squalifiche e infortuni che gli costarono l'assenza dal campo per gli ultimi mesi, ma da vero gladiatore è tornato ed è di nuovo al centro della difesa della gestione Incerti.



Di seguito le sue parole:



Come valuti la partenza del Fossone?

La partenza è stata discreta. Nonostante il fatto che nelle prime tre giornate abbiamo incontrato tre ottime squadre, potevamo sicuramente dare di più.



Dopo una stagione travagliata dagli infortuni sei tornato. Come ti senti fisicamente?

Nonostante i mesi passati fuori dal campo per gli infortuni, mi sento molto bene fisicamente, sento di poter dare ancora molto alla squadra e mi impegnerò al massimo per raggiungere gli obbiettivi che la dirigenza si aspetta da noi.



Il mister vola sempre basso e quindi chiediamo al capitano. Qual è l'obiettivo del Fossone per questa stagione?

L'obiettivo sono i play off e sento che possiamo farcela, grazie alla squadra rinnovata e composta da ottimi giocatori.



Come ti trovi con mister Incerti?

Benissimo, prepara molto bene sia fisicamente che tatticamente, è attento ad ogni dettaglio non lascia nulla al caso. Senza bubbio è sprecato per questa categoria.



Domenica Ponte a Moriano, squadra tosta e con in rosa massesi come Tornaboni e Trapani ma che è partita male. Come valuti gli avversari?

Domenica dobbiamo impegnarci al massimo perché gli avversari sono molto forti, anche se nelle prime tre giornate sono stati poco fortunati. Il Ponte a Moriano può contare su una rosa di validi ed esperti giocatori, sicuramente sarà derby visto che con loro ci saranno due massesi come Tornaboni e Trapani, a mio avviso due grandi giocatori.