Diavoli Neri-Serricciolo 1-1, opaca prestazione che vale un punto

Prima Categoria - DIAVOLI NERI GORFIGLIANO: Del Medico, Santini, Gemma, Pennucci (76' Granai), Tonelli, Touray, Orsetti, Monaco, Ceccarelli (86' Kongne), Crudeli, Fontanini (70' Micchi) (Morelli, Biagiotti, Orsi, Fabbri, Cassettai) All. Cassettai

SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini, Jovanovitch, Tonelli, Bertagnini, Casciari (46' Mencatelli), Lisi, Shqypi, Cantoni, Bertolla, De Negri (90' Petacchi) (Vegnuti, Calvo, Rossi, Bertolini, Tavoni) All. Bertacchini

RETI: 48' Orsetti, 75' Mencatelli (rig.)

NOTE 79' espulso Gemma (G)



GORFIGLIANO- Al termine di una brutta partita finisce in parità tra i Diavoli Neri Gorfigliano di mister Cassettai e il Serricciolo di Bertacchini (foto). I "galletti" visibilmente sotto tono non sono riusciti ad imporsi in un campo notoriamente ostico e con questo pareggio perdono ulteriore terreno dal vertice, Capezzano distante adesso 10 lunghezze. Se l'obiettivo vittoria finale sembra sfumato i playoff sono quasi una certezza: la quarta posizione con 40 punti, a +6 dalla sesta, mantiene al formazione lunigianese largamente dentro la griglia spareggi.



La gara si sblocca al 48' con la bella rete in rovesciata rete del numero sette locale Orsetti. Il pareggio del Serricciolo arriva al 75' su netto calcio di rigore procurato da Shqypi e realizzato dal neoentrato Mencatelli. Il penalty è costato l'espulsione di Gemma ai Diavoli che però sono stati bravi a tenere botta fino al triplice fischio e portare a casa il meritato pareggio.



I risultati di oggi



Capezzano-Monsummano 2-1

Diavoli Neri-Serricciolo 1-1

Don Bosco Fossone-Torrelaghese 1-2

Forte Dei Marmi-Corsanico 5-0

Meridien-Candeglia 0-0

Molazzana-Marginone 1-1

Orentano-Porcari 0-3

Ponte a Moriano-Sp.Pietrasanta 1-1



Classifica: Capezzano 50, Meridien 45, Marginone 43, Serricciolo 40, Monsummano 39, Forte Dei Marmi 34, Sp.Pietrasanta 32, Candeglia 29, Torrelaghese 29, Corsanico 28, Molazzana 26, Porcari 25, Diavoli Neri 23, Don Bosco Fossone 16, Ponte a Moriano 12, Orentano 5.