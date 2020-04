D B Fossone, stop ad una stagione opaca

Prima Categoria - Momento di pausa cosi' come da tutte le altre società anche per il Don Bosco Fossone. Una stagione , quella 2019/20 interrotta dal coronavirus che si puo' annoverare senza mezzi termini come tra le piu' grigie della storia del sodalizio giallorossoblu ed anzi azzardando neppure tanto, si potrebbe finire addirittura la piu' grigia da quando è nato il club dopo la scissione dall'Oratorio Don Bosco ed il trasferimento in quel di Fossone. Il club della presidentessa Marina Ceccarelli ha infatti perso per strada molte formazioni giovanili nei vari tornei regionali tanto da presentarsi ai nastri di partenza dello scorso settembre con i soli juniores mentre le selezioni Allievi e Giovanissimi hanno partecipato senza particolari risultati ai tornei provinciali fino allo stop di marzo. Sulla falsariga delle giovanili anche la prima squadra che al momento della sospensione del torneo di Prima categoria si trova addirittura al terzultimo posto della graduatoria generale ed attualmente, seguendo il regolamento della forbice, sarebbe destinata alla retrocessione diretta senza playout considerati gli undici punti di distacco dalla formazione lucchese dei Diavoli Neri di Gorfigliano che hanno attualmente 27 punti contro i sedici dei giallorossoblu. Per quanto riguarda il campionato Juniores regionali gli under 19 di Fossone hanno visto sospendere l'attività quando in classifica si sono venuti a trovare al quint'ultimo posto ed hanno raccolto sino a questo momento 29 punti venendosi a trovare di poco sopra la linea retrocessione che dista solo quattro lunghezze con il quartultimo posto occupato dal Poggio a Caiano a quota 25.