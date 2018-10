D.B. Fossone, mister Incerti: «Tau, Marginone e Serriciolo hanno un parco attaccanti notevole»

Il tecnico giallorossoblu commenta la sconfitta di domenica

Prima Categoria - All'indomani della sonora sconfitta casalinga contro la Torrelgahese di mister Bucci, il tecnico giallorossoblu Massimiliano Incerti non si nasconde e commenta l'opaca prestazione come segue.



Mister, sconfitta inequivocabile. Cosa è seccesso? Più demerito vostro o merito della Torrelaghese? "Domenica è stata una brutta giornata, non ricordo negli ultimi anni una sconfitta in casa così pesante, non solo nel risultato ma nell'interpretazione. È facile dopo la gara addossare colpe o voler ad ogni costo trovare il motivo negativo, come la fatica di mercoledì in coppa o altro. L'intera squadra è apparsa priva di forza e di idee, frutto di totale appannamento. Domani analizzeremo il tutto con molta serenità perché come fino a ieri non ci consideravamo fenomeni, oggi non ci sentiamo coglioni. Foglio fare i complimenti a mister Bucci e hai ragazzi della Torrelaghese che si sono battuti con grande spirito di sacrificio, meritando la vittoria".



La classifica comunque continua a sorridere, siete a 5 punti dalla vetta. "La classifica come già sottolineato la scorsa settimana non la guardiamo".



Domenica trasferta difficile sul campo del Tau, reazione immediata? "Per quanto riguarda la sfida di domenica contro il Tau posso dire che la prepareremo al meglio e onestamente non mi preoccupa affatto, conoscendo la tipologia dei miei uomini".



Rispetto alle attuali prime cinque classificate, come vedi la tua squadra in una griglia? "Non faccio ne griglie ne previsioni, posso solo dire, visto i numerosi campionati vinti negli anni, che le squadre per vincere hanno bisogno di molti fattori, ma soprattutto una buona difesa ed un attacco prolifico. Per cui visti i numeri dico che Tau, Marginone e Serriciolo hanno un parco attaccanti notevole."