Coppa Toscana, lo Sporting Pietrasanta passa a Fossone

Prima Categoria - E’ iniziata con una sconfitta la nuova stagione del Don Bosco Fossone targato Alessandro Tavarini (foto). A complicare la serata del “Duilio Boni” ha influito il gol subito a freddo dai carrarini che si sono fatti trovare distratti sul vantaggio dello Sporting Pietrasanta quando le lancette dell’orologio non avevano ancora fatto due giri: traversone dal fondo e Barsotti di testa schiaccia in rete indisturbato. I locali non riescono ad entrare in partita, il team di Mazzei intensifica il pressing iniziale cercando di stanare la retroguardia giallorossoblu, facendo girare la palla in tutti i reparti; ci prova l’esterno versiliese Mancini con un diagonale ma la sfera esce a lato. Subito dopo il locali recriminano per un fallo su Gasparotti in area, il direttore di gara pisano vicino all’azione fa proseguire. Quasi alla mezzora di gioco l’ex Ceragioli porta a due le marcature con una “bomba” dalla distanza che passa tra tutti i difensori. Poco dopo il veterano Tosi cerca il gol della sicurezza ma la sua incursione viene interrotta da Stagnari in uscita. Prima dell’intervallo da registrare una spettacolare rovesciata di Gasparotti che il giovane portiere ospite in tuffo devia in angolo. La ripresa si apre con il gol in mischia dello Sporting con Dati che spegne le speranze ai carrarini.



Domenica prossima per la seconda giornata del triangolare il club di mister Tavarini sarà di scena in casa dell’altra compagine versiliese, l'Atletico Forte dei Marmi.





Donon Bosco Fossone: Stagnari, Lanzi, Lombardini, Bernuzzi(58’ Del Polpolo), Dalle Lucche, Provenzano, Basciu, D’Adamo(46’ Marinari), Gasparotti, Giannarelli, Donati(75’ Vivaldi)(a disp. Agnesini, Novelli, Antonelli, Micheli, Ciandri)All. Tavarini



Sp.Pietrasanta: Pardini, Laucci, Dati Gianluca, Caeragioli Simone, Capuano, Poletti, Panicucci(19’ Ambrosi) Puccetti(65’Szabo), Tosi , Barsotti, Mancini(72’ Crovi) (a disp. Ceragioli G.,Costa, Dati Andrea Moschetti) All. Mazzei

Arbitro: Maranchelli di Pisa

Marcatori: 2’ Barsotti, 29’ Ceragioli S., 51’ Dati Gl.