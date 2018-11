Coppa Toscana, il Don Bosco Fossone dice addio con grande rammarico

Sul campo del River Pieve domina, passa in vantaggio ma viene raggiunto al 94'. Poi ai supplementari la beffa su rigore inesistente

Prima Categoria - Il Don Bosco Fossone di mister Incerti dice addio alla Coppa Toscana ed esce immeritatamente, agli ottavi di finale, sul campo del River Pieve di Edoardo Micchi. La gara, giocata in notturna, finisce 4-2 per garfagnini dopo i tempi supplementari.



Giallorossoblu che partono in svantaggio, rete di Tolaini, ma rimettono il risultato in parità nei minuti finali della prima frazione con un copo di testa di Franchi. Nella ripresa il Fossone prende in mano il pallino del gioco e arriva vicino alla rete in più occasioni. Al 90' il migliore in campo Tedeschi, con un grandissimo diagonale, trova l'angolo giusto e porta in vantaggio gli ospiti. Il direttore di gara segnala 4 minuti di recupero e all'ultimo giro di lancette, da una palla lunga, la difesa "carrarina" cincischia e su un cross laterale lascia libero Byaze che riesce a deviare la palla in rete per un più che improbabile pareggio.



Ai supplementari l'arbitro rovina tutto e decreta un rigore a favore dei locali per un fallo di Tognoni inesistente. L'incaricato è Satti che trasforma con freddezza. Il Fossone entra in confusione e la frustrazione per un passaggio del turno "buttato" consente ai padroni di casa di chiudere con un 4-2 (Giannotti) molto bugiardo.



Formazione iniziale Don Bosco Fossone: Tognoni, Tedeschi, Citro, Ceragioli, Santini, Bonelli, Basciu, Stabille, Tosi, Franchi, Burchielli.



Di seguito le parole di Incerti a fine gara:



"Dispiace perchè al contrario della partita di campionato abbiamo dominato e meritavamo di passare il turno. Oltre a questo, abbiamo fatto 120 minuti e domenica potremmo sentirceli sulla gambe. Il calcio è fatto anche di questo e quindi andiamo avanti. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra e in special modo a Tosi, ragazzino del 2001 che si è battuto in un campo del genere con grande caparbietà, dimostrando di avere in numeri per il calcio dei grandi. Poi un grande plauso a Tedeschi perchè ha fatto una partita da fuori categoria, veramente impressionante".