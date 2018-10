Coppa Toscana, Diavoli Neri Gorfigliano-Don Bosco Fossone 0-3

La truppa di Incerti vince e convince in Garfagnana. Passato il turno

Prima Categoria - Diavoli Neri Gorfigliano-Don Bosco Fossone 0-3

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Gori, Cassettai, Orsi, Tonelli, Orsi, Bonini (88' Coli), Della Croce, Pellegrinotti, Crudeli (85' Coiai), Morelli (A disp. Torriani, Ferri, Piastra, Marchetti, Maletesta) All. Zuddas

Don Bosco Fossone: Stagnari, Tedeschi, Santini (71' Bonelli), Capitani (70' Ceragioli), Bertagnini, Stabile, Micheli (75' Antonelli), Musetti, Tosi (63' Ceccarelli), Donati, Franchi (84' Ricci) (A disp. Tognoni, Borghetti, Rolla) All. Incerti

Reti: 11' Franchi (F), 67' Donati (F), 91' Tedeschi (F)



GORFIGLIANO- Altra vittoria del Don Bosco Fossone di mister Incerti, larga nel risultato e ineccepibile nello svolgimento, per il gioco prodotto in campo, per la concentrazione e la determinazione. Sul difficile campo dei Diavoli Neri di mister Zuddas finisce 3-0 per gli ospiti che passano il turno con grande merito. Giallorossoblu che vanno in vantaggio dopo 11 minuti con il fantasista Franchi che insacca di testa su cross di Musetti. Gara controllata per il resto del primo tempo.



Nella ripresa i locali attaccano ma la difesa carrarina non rischia niente e si affida ai letali contropiedi che portano al raddoppio con Donati e al gol della tranquillità nel recupero con Tedeschi.