Colpo Don Bosco Fossone, preso Simone Ceragioli

Il 6 di agosto inizio della preparazione estiva. Nei prossimi giorni non sono esclusi altri colpi di mercato

Prima Categoria - Si sta delineando con grande entusiasmo la rosa della formazione del Don Bosco Fossone che parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria. Questo grazie al nuovo direttore sportivo Maurizio Pasciuti, conoscitore della categoria, che assieme al direttore generale Roberto Santini sta allestendo una squadra che possa ben figurare nel prossimo campionato.



In primis segnaliamo l'arrivo della punta centrale Luca Ceccarelli, l'anno passato alla Pontremolese, uomo gol e giocatore d'esperienza, un gran lusso per la categoria. Gli sarà affiancato Nicola Musetti, giocatore molto veloce proveniente dal San Lazzaro, Seconda categoria ligure. La porta dei fossonesi sarà difesa da Marco Nicodemi, l'anno passato al Gorfigliano, un portiere di sicuro affidamento ed esperienza, mentre il reparto difensivo potrà avvalersi dell'arrivo di Bonelli Andrea, difensore centrale ex S. Marco e proveniente dal Fiumaretta. Con lui sono arrivati Davide Tedeschi, terzino destro dalla Tarros, e Lorenzo Borchielli, difensore del '98 proveniente dal Pietrasanta.



L'ultimo e importantissimo colpo di mercato giallorossoblu è il centrocampista ex Serricciolo Simone Ceragioli, centrale interditore, uomo d'ordine capace di dare i tempi e dettare il gioco di tutta la squadra.



Con questo ultimo tassello la rosa è ulteriormente potenziata e sicuramente può ambire a i piani altissimi della classifica, ma poi come sappiamo sarà il campo a dare i verdetti. La società della presidentessa Ceccarelli sta facendo il massimo per cercare di far lavorare al meglio il nuovo mister Incerti che dovrà cercare di trarre il meglio dai suoi.



Il 6 di agosto la squadra si ritroverà al Duilio Boni di Fossone per l'inizio della preparazione. Nei prossimi giorni non sono esclusi altri colpi di mercato.



Nella foto: il direttore sportivo Maurizio Pasciuti, l'attaccante Luca Ceccarelli e l'allenatore Massimiliano incerti.