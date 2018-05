Capezzano-Don Bosco Fossone, Santini: `A livello fisico ci siamo e la squadra sta bene`

Dopo la vittoria di domenica passata contro la retrocessa Fornoli per 5-0, la formazione di mister Lazzini giocherà in trasferta a Capezzano

Prima Categoria - Dopo la vittoria di domenica passata contro la retrocessa Fornoli per 5-0, la formazione di mister Lazzini giocherà in trasferta a Capezzano. Incontrare i Versiliesi non sarà facile, vista la loro classifica (38 punti) e considerando che la vittoria potrebbe dargli la salvezza matematica, dipendentemente però dai risultati delle altre due squadre che stazionano a 39, ossia River Pieve e Acqua Calda.



Il direttore sportivo dei fossonesi Roberto Santini (foto) ci spiega l'andamento della squadra:



"Andiamo a Capezzano consapevoli che non abbiamo nulla da perdere, loro giocheranno alla morte invece noi faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, mettendoci il massimo impegno e cercando di toglierci delle soddisfazioni. Anche domenica, come in tutta la stagione, avremmo degli infortunati, quindi largo ai ragazzi della Juniores, comunque a livello fisico ci siamo e la squadra sta bene".