Cambio in panchina per l´Atletico Forte Dei Marmi

Prima Categoria - Con un breve comunicato il club versiliese Atletico Forte Dei Marmi ha informato i propri sostenitori che il tecnico Enrico Galleni (nella foto a sinistra) non è più alla guida della squadra. L’annuncio è del “patron” del sodalizio bianco-blu-nero Emiliano Ulivi, di seguito il comunicato ufficiale n.1 della società di via Versilia:



Per la Stagione 2020/21 è stata presa la decisone di cambiare la guida tecnica della squadra. Niente di personale con Mister Galleni, che ringrazio per questi due anni passati insieme, mi lega a lui una amicizia importante e che intendo mantenere, e proprio per questo credo di doverla salvaguardare prendendoci un po di tempo.



Dopo due anni c’era da cambiare, onde evitare problemi futuri ed errori del passato, così ho preso personalmente questa tribolata e sofferta decisione. Con Enrico sarà sicuramente un arrivederci, è stato il Mister giusto al momento giusto, e che avrà sempre la mia stima. Quest’anno mi prenderò personalmente la briga di costruire la rosa che prenderà parte al prossimo Campionato,

Entro la prossima settimana verrà comunicato il nome del futuro Mister e tutto lo Staff che con lui collaborerà?.?