Breaking News, la Torrelaghese ha scelto il nuovo allenatore

Sarà Alessandro Maurelli, ex braccio destro di Gassani in Eccellenza: "Sputerò sangue fino alla fine per convincere la società che ha fatto la scelta giusta..."

Prima Categoria - L'ASD Torrelaghese, dopo il divorzio consensuale con mister Mezzei, ha scelto il sostituto che sarà Maurelli Alessandro, per due stagioni braccio destro in Eccellenza del "diavolo" Gassani e prima alla guida della Fivizzanese, in Seconda Categoria.



Di seguito le parole del ds versiliese Poletti:



"Abbiamo scelto Maurelli perché a nostro avviso rappresenta il profilo giusto, sia dal punto di vista umano che tecnico per la nostra società. Siamo una società giovane che in tre anni di vita ha vinto due campionati e l'ambizione alberga ancora in noi e vogliamo essere protagonisti anche nel nuovo campionato. In virtù di ciò abbiamo deciso, dal punto di vista tecnico, di cambiare radicalmente la squadra, perché ogni categoria ha necessità diverse, e le difficoltà aumentano. Di Maurelli ci ha colpito molto la sua umiltà e le sue grandi motivazioni e siamo convinti di aver fatto la scelta migliore possibile. Tutta la società augura al nuovo mister una stagione ricca di soddisfazioni. Ci aspettiamo dal nuovo mister anche un buon mercato nelle "sue zone", della Lunignana tra l'altro abbiamo ottimi ricordi, un nome tra tutti "leggenda" Della Bartolomea, con cui ci sono tuttora ottimi rapporti...



Queste le prime parole di mister Maurelli:



"Per me un onore approdare in una piazza importante come la Torrelaghese in un campionato per me importante come la Prima Categoria. Una società seria composta da persone che masticano calcio e ambiziose, spero di essere all’altezza della situazione ma sicuramente sputerò sangue fino alla fine per convincere la società che ha fatto la scelta giusta. Ringrazio di cuore mister Matteo Gassani che, in questi due anni di esperienza assieme, mi ha fatto crescere molto, sia come uomo che come allenatore..."