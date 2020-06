Atl. Forte dei Marmi, Galleni: `Lascio un ottimo gruppo di giocatori`

Prima Categoria - Dopo l’annuncio ufficiale della separazione tra il tecnico Enrico Galleni e il club versiliese Atletico Forte Dei Marmi, l’esperto allenatore ha inviato parole di ringraziamento per il buon rapporto perdurato nei due spezzoni di campionato con il team del patron Emiliano Ulivi.



“Ringrazio il presidente Emiliano Ulivi per l'opportunità' che mi ha dato di allenare il suo Atletico. Lascio un ottimo gruppo di giocatori, persone con cui ho lavorato molto bene. In questo momento però hanno sentito la necessita' di rivendicare la propria autonomia e cercare nuovi stimoli. Sono state due mezze stagioni esaltanti, confortate da ottimi risultati, raggiungendo il top nelle nove gare del girone di ritorno dove sono stati realizzati 21 punti, media 2, 33 a partita, e 24 reti segnate, media gol 2,66 a partita. Amo i numeri che nel calcio non mi hanno mai tradito. Ringrazio tutti e buona sorte.”



Intanto la società versiliese dovrebbe aver raggiunto l'accordo con un nuovo tecnico, indiscrezioni affermano che si tratta di un ex giocatore che ha fatto la fortuna di molte squadre della Versilia, del territorio apuano e della Lunigiana, uno che ha giocato fino alla passata stagione e conosce a menadito la categoria. A breve ne sapremo di più.