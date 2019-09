Atl. Forte dei Marmi, Galleni: `Buon campionato ragazzi`

Prima Categoria - Chiaccherata con il mister dell’Atletico Forte dei Marmi Enrico Galleni, celebre allenatore versiliese confermato alla guida dell’Atletico Forte dei Marmi del presidente Emiliano Ulivi. Siamo di fronte ad una leggenda del calcio dilettantistico toscano, icona che non ha bisogno di presentazioni.



Mister il numero del suo nuovo campionato lo ricorda? "Più o meno dovrebbe essere il numero 25, uno più uno meno, visto che con più di settanta candeline spente può succedere di lasciare per strada qualche stagione".



Dopo la conferma arrivata al termine della stagione scorasa che torneo prevede e come è stato l’approccio alle prime gare ufficciali? "Nelle fasi finali della stagione scorsa fui chiamato per riuscire a “salvare” la squadra del Forte, dopo un inizio del girone di ritorno a dir poco problematico. L’undici versiliese era inserito nel girone dei play uot, il calendario ci proponeva test con le compagini dal primo al quinto posto della classifica. L’impatto è stato positivo, un po' come è stato il percorso della mia carriera, non so come mai, ma devo avallare che mi è sempre andata bene, il gruppo che gran parte conoscevo ha risposto con continui risultati, anche se alcune prestazioni non sono state delle migliori. Dopo nove gare della “mia” gestione siamo arrivati all’ultimo turno dove ci giocavamo addirittura il passaggio ai play off, contro una diretta concorrente come il Marginone. I quindici minuti finali ci hanno cancellato tutto quello che avevamo meritatamente seminato, porto l’esempio delle vittorie esterne di Serricciolo e quella di Altopascio contro il Tau, senza dimenticare il pari in casa della squadra che poi ha vinto il campionato.



Nell’attuale campionato a mio avviso ci sono ben tre/cinque squadre attrezzate per lottare al passaggio di categoria, quali Pietrasanta, Monsummano, Capezzano, Marginone e Serricciolo, senza tralasciare una eventuale outsider.



L’impatto con la nuova stagione è stato sotto l’insegna della prudenza, sia in coppa che nella prima di campionato, fattore discendente da diverse defezioni, dovute alle squalifiche passate di giocatori in ruoli chiave della squadra. Comunque chi ha giocato ha fatto bene, specialmente nella prima di campionato. Ora ci aspettano due delicate trasferte e nel mezzo l’ultima gara del triangolare di coppa in casa dello Sporting Pietrasanta, per un derby “assicuro vero”d a dentro o fuori. Al termine di questo trend si conoscerà gran parte del nostro valore e di conseguenza le nostre intenzioni.



Infine ribadisco che il nostro obiettivo è quello della salvezza. Aggiungo che l’esperienza è una forte consigliera in tutto, non solo nel calcio, spero che questo “entusiasmo” che regna nella nostra squadra, anche fuori dal rettangolo di gioco, governi per i canonici otto mesi di attività, se cosi sarà il sottoscritto è convinto che il gruppo si toglierà parecchie soddisfazioni. Buon campionato ragazzi.”



Nella foto il mister Enrico Galleni con il presidente Emiliano Ulivi, solida coppia ancora insieme per una nuova avventura.