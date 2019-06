Antica Luni, voglia di riscatto

Prima Categoria - Una stagione, quella di Prima ligure appena conclusa decisamente amara per l'Antica Luni. I "gladiatori" gialloazzurri sono infatti retrocessi in Seconda categoria dopo un campionato colmo di avversità, infortuni e sfortuna che purtroppo hanno determinato la retrocessione.



Le parole del presidente Mattia Casani.



"Dopo la retrocessione diretta dichiara Casani- il dispiacere rimane forte, anche perché sarebbero bastati solo pochi punti in più per andarci a giocare la salvezza ai playout e la squadra vista nel girone di ritorno aveva tutte le carte in regola per farlo.

La fortuna di certo nella prima parte di campionato non ci ha assistiti,abbiamo avuto molti problemi e sinceramente quando ti trovi nell’annata sbagliata, sono guai seri.

Il risultato però va accettato - continua Casani- e va anche ammesso che abbiamo sempre navigato negli ultimi posti della classifica. Nonostante tutto devo fare i complimenti ai ragazzi per l’impegno e la serietà che hanno dimostrato fino all’ultimo.

Parlando della prossima stagione,ripartiamo da Mister Duranti e da quella parte di staff che è rimasto sempre solido e compatto. Ci siamo ovviamente confrontati con Eugenio specie dopo un’annata così faticosa. Ma la voglia di riscatto ha fatto scattare un molla diversa.

Questa voglia di riscatto - conclude il Pres- é stata manifestata anche dalla squadra,infatti gran parte dei giocatori continueranno a vestire la maglia dell’Antica Luni anche per la prossima stagione."