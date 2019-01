Antica Luni, voglia di riscatto

Mister Duranti: "Fin da domenica prossima dobbiamo affrontare tutte le partite che mancano senza la pressione della classifica"

Prima Categoria - Dopo la pausa natalizia in casa Antica Luni si torna a pensare al campionato di Prima ligure che fino a questo momento non ha portato grandi soddisfazioni alla società del Presidentissimo Mattia Casani.



Mister Eugenio Duranti analizza la situazione della sua squadra.



"Il girone di andata volge al termine - dichiara Duranti- se dobbiamo fare un bilancio ad oggi sicuramente non possiamo ritenerci soddisfatti ma sapevamo anche ad inizio stagione le difficoltà a cui saremmo andati incontro nell'affrontare un campionato da neopromossa con una rosa completamente stravolta. Oltre al salto di categoria stiamo pagando diversi infortuni che non ci hanno permesso finora di schierare la stessa formazione in due partite consecutive.



I ragazzi -continua il mister gialloazzurro- stanno dando il massimo e sono convinto che attraverso il lavoro riusciremo a disputare un girone di ritorno che ci possa permettere di raggiungere l'obiettivo prefissato ad inizio stagione. Fin da domenica prossima dobbiamo affrontare tutte le partite che mancano senza la pressione della posizione di classifica ma come se fossero tutte finali poi alla fine dell'anno tireremo le somme.



Giocatori, staff tecnico e dirigenti - conclude Duranti- siamo uniti e consci delle nostre potenzialità, elemento indispensabile per riuscire ad ottenere la salvezza."



Antica Luni che sarà impegnata domenica 13 gennaio , ripresa del campionato ed ultima di andata, nell'interessantissimo derby casalingo di Ortonovo con il Sarzana 1906.