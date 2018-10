Antica Luni, voglia di riscatto

Domenica i gladiatori cercano la prima vittoria in campionato contro il Borgo Foce Magra

Prima Categoria - Torna in campo l'Antica Luni dopo una settimana non troppo brillante sotto il punto di vista dei risultati. I “gladiatori” del Presidentissimo Mattia Casani infatti hanno raccolto nell'arco di soli quattro giorni due sconfitte. La prima all'esordio in campionato di Prima categoria ligure battuti in casa del Levanto per tre reti a zero e successivamente, mercoledi in Coppa Liguria sul terreno casalingo di Santo Stefano Magra contro il Marolacquasanta che è passato per una rete a zero. Tanta voglia di riscatto quindi per i gialloazzurri che saranno impegnati domenica 7 ottobre alle ore 15.30 sul campo del “Gaggio” di Ortonovo , esordio stagionale tra le mura amiche, contro la formazione del Borgo Foce Magra. Arbitro del match il signor Fazioli di La Spezia.